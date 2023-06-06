新北市板橋區48歲林姓婦人長期酗酒，健康狀況已受影響，今（6）日上午11時許林婦又酒醉返回住處，女兒擔心母親身體，阻止母親繼續喝酒，引起林婦不滿，與女兒發生口角，女兒氣極下回房，林婦卻疑似情緒失控，隨後從5樓住處墜落，所幸落下時受遮雨棚阻擋，受輕傷送醫，無生命危險。

據了解，林婦有酗酒習慣，長期處於酒醉狀態，今天上午又醉醺醺返家，女兒憂心母親身體狀況，阻止林婦繼續飲酒，母女為此爭吵，女兒見勸阻無效，走回房間生悶氣，隨後林婦即自5樓墜落。

林婦墜落時因先撞擊1樓架設的遮雨棚，再滾落停放路邊的貨車，最後才落地，故僅臉部骨折，隨即被送往亞東醫院救治，幸無生命危險。

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