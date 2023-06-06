天使隊DH大谷翔平。（美聯社資料照）

天使隊「二刀流」大谷翔平被看好鎖定今年的美聯MVP，同時洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）被認為是最佳投注目標。進入6月以來，大谷在BetMGM的賠率為-145（下注145元只能贏100元），也就是說大谷太熱門了，投注他得獎也賺不到多少錢。

除了大谷之外，所有美聯球員之中最熱門的是賈吉，賠率1賠5，他確實有角逐的能力，同時可以讓投注者賺得比較多。大谷的二刀流確實太可怕了，不過賈吉本季的打擊數據也很漂亮，至今19支全壘打、長打率0.674、攻擊指數1.078全都是美聯之冠，他的守備也相當優異，獲得過威爾森最佳防守球員獎（右外野）。

AARON JUDGE BROKE THE DOOR pic.twitter.com/Mjkzjb4XuG — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 4, 2023

然而賈吉的問題還是在於傷病，他本季因為臀傷進過10天傷兵，前次在道奇主場「撞開圍欄」接球的精彩演出之後，右腳大拇指出現輕傷。因為賈吉身軀龐大（201公分128公斤，全聯盟最高最重的右外野手）導致他在撲接動作較容易受傷，包括2019年撲接飛球撞傷肋骨。

美媒The Sporting News分析指出，大谷投打兼修是獨一無二的優勢，幾乎只要維持正常出賽就可獲得投票者青睞。賈吉若要戰勝大谷，最好要滿足4個條件：1.賈吉創紀錄或是有幾項重要打擊數據領先聯盟，2.洋基分區冠軍，3.賈吉維持頂級守備表現，4.天使未進季後賽加上大谷個人成績不出色。