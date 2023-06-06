亞系外資在最新針對智慧型手機的報告中直言，「讓我們現實一點」，智慧型手機需求在2016年已經達到頂峰，當下市場處於結構性停滯的飽和階段。預計2023年智慧手機出貨量會相較2022年下滑，隨後在2024年呈現不溫不火。

亞系外資表示，目前智慧型手機的基數已經達到75億單位的高峰，更換週期正在加長，接下來的規格/性能升級變得微不足道。不僅如此，還有兩個重要的趨勢，首先，智慧型手機的ASP不斷上攀，隨著5G升級，ASP增長達20%。在部分國家經歷4G升級後(印度)，手機價格更翻了一倍。再者，也發現一個有趣的狀況，就是智慧手機的市場規模已達到5000億美元的巔峰，也是消費者荷包所得分配的頂點。綜合上述兩者情境，消費者正在購買更昂貴的手機以延長使用週期。

亞系外資表示，智慧型手機的市場結構停滯，並不是Covid或是高通膨以及升息可以解釋的短期趨勢，發現即使在通膨相對嚴峻的國家，智慧型手機以美元計價還是上漲的，包括阿根廷、澳大利亞、印度、土耳其和英國。

亞系外資進一步表示，目前二手智慧手機市場正在穩步增長，每年成長率約1成，2022年的平均售價並不低、約為落在228美元(折合新台幣約6995元)，最常見的手機是蘋果iPhone、三星Galaxy S系列等高階機款，這顯示出消費者購買舊手機並不是因為買不起新手機。儘管二手智慧手機ASP遠高於入門級新智智慧手機的ASP(美元150~200元)，但部分消費者在二手智慧機中看到更好的價值。

就亞洲智慧型手機供應鏈來說，亞系外資表示，預計今年第四季前並不會有所改善但也不會惡化，各股部分，維持瑞聲、立訊、聯發科(2454)優於大盤評等。中性：舜宇光學維持中立評等。大立光(3008)、小米則維劣於大盤。