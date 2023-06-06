全台約有221萬人罹患糖尿病，平均每10人就有1名患者。雖然糖尿病死亡率有所下降，但75歲以上高齡患者數卻增加21％，40歲以下年輕族群發病率亦逐年提升至7.6％，已有高齡化、年輕化趨勢。糖友合併心、腎問題多，2000～2014年，合併慢性腎病者增4倍、合併心衰竭者則增1.9倍，另據腎病年報統計，每2名洗腎者就有1人有糖尿病，共病不僅增加醫療照護需求，也增加了經濟壓力。糖尿病學會推出升級版控糖計畫，盼在5年內提高心腎共病篩檢率、全國共病照護率等，守護台灣糖友的「心腎」。

70歲的張伯伯，50多歲壯年階段即診斷糖尿病與高血壓，長年透過飲食與藥物控制，但退休後因獨居煮食不便，血糖控制不佳，近來更因為新冠疫情，未定期追蹤病況，導致血糖快速失控，直到兒女探望發現腳步浮腫，走路喘的症狀加劇才至醫院就診。當時的張伯伯，已合併嚴重腎臟病變，未來恐需洗腎度日，兒女只能將他送入安養院。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，高齡化與病齡長期化，將大幅增加患者共病風險；根據第2型糖尿病年鑑統計資料，2000~2014年間糖尿病合併慢性腎臟疾病的人數增加4倍，合併心衰竭者則增1.9倍。此外，台灣腎病年報指出，45.4％新發透析患者主診斷為糖尿病、51.2％透析患者合併有糖尿病，平均每2位透析患者，就有1位合併糖尿病；另據健保署2022年健保支出統計，急性腎衰竭及慢性腎臟疾病支出高達587億，而糖尿病緊追在後達402億，這顯示共病不僅增加患者醫療照護需求，也加劇經濟負擔，導致患者生活品質大打折扣。

黃建寧提醒民眾，像張伯伯這樣的案例，未來將更加普遍。台灣即將進入超高齡社會，平均壽命增長，應及早守護糖友心腎，減少不健康的失能年數。為此，糖尿病學會今日啟動「GOAL 50＋超越50計畫」，公布最新的控糖典範計畫目標，預計於未來5年間強化糖尿病患者心腎共病篩檢率、全國共病照護率，並持續推廣國際治療指引，盼將糖尿病與共病識能、ABC達標率（糖化血色素、血壓、膽固醇三大指標）、尿液白蛋白與尿液肌酸酐比值（UACR）檢測率、指引用藥遵囑率、糖尿病及初期慢性腎臟病照護計畫涵蓋率的效益提高至5成以上。