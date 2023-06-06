韓國周二（6日）發布的一份資料顯示，今年以來，北韓領導人金正恩涉軍活動次數大增。

據《韓聯社》報導，韓國統一研究院分析金正恩公開活動的數據顯示，今年前4個月，金正恩涉軍事領域的公開活動共計12次。若加上5月17日到北韓國家宇宙開發局，瞭解偵察衛星組裝情況並批准行動計劃，涉軍事活動合計13次，不到半年時間，就達到去年（6次）和2021年全年（7次）水平的2倍左右。

報導指出，金正恩涉軍公開活動最頻繁的一年是2014年，在兩韓形成對話氣氛的2018年減少至3次，但在北韓美國「川金二會」談判無效的2019年猛增至23次。

另外，截至4月底，金正恩的公開活動共27次，除涉軍活動外，其他活動依次為，出席儀式5次、合影4次、參觀3次、政治會議2次、參謁1次。今年迄今為止，金正恩共公開露面29次。金正恩去年公開活動77次，其中涉軍活動7次。今年涉軍活動明顯增多。

專家猜測，金正恩之所以在軍事上「大秀肌肉」，是為了轉移人們對北韓經濟欠佳的注意力。