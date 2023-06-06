不少外國人來台都會體驗夜市文化，烏科蘭模特兒倪菈來台2年，日前她的父母和哥哥來台灣看她，她帶家人到北市寧夏夜巿吃美食，很多小吃都是他們第一次吃，包括臭豆腐、碳烤雞排、滷肉飯、蚵仔煎等，她的父親吃得很過癮，想天天到夜市報到，卻被倪菈的母親阻止，兩人差點翻臉。

不要鬧工作室近日於YouTube上傳最新影片，目前在台從事模特兒工作的倪菈，帶父母和哥哥到寧夏夜市，嘗試各種不同的美食。第一站倪菈帶他們吃臭豆腐，味道讓哥哥忍不住捏鼻子說「聞起來很可怕」，讓在一旁的倪菈笑說「你覺得這聞起來很臭，我卻覺得很香」，他們實際吃一口後，豎起大拇指大讚超好吃。

他們還吃了碳烤雞排、滷肉飯、蚵仔煎、雪花冰等，尤其是蚵仔煎和雪花冰，讓倪菈的家人讚不絕口，倪菈表示，烏克蘭沒有夜市，晚上8點過後路上就沒人了，因此台灣夜市對她的家人來說，是一種全新的體驗。

倪菈說，父親最想嘗試的是東山鴨頭，讓她感到驚奇，因大部分的烏克蘭人絕對不會碰，只見倪菈的父親開心地說，台灣夜市賣的東西很合他口味，什麼都愛、什麼都可以吃，想要一周天天吃夜市，但遭倪菈的母親阻止，還搶走他手中的食物，兩人差點翻臉。