全球航班陸續恢復，搭機旅客大增，帶來人流。統一超商「松山機場第二航廈美食商場」全新改裝，今（6）日舉行開幕慶，並邀請民用航空局局長林國顯剪綵。

「松山機場第二航廈美食商場」自2020年起經營，原本僅一樓及三樓，此次擴大改裝二樓空間，主打「夯美食」、「網美點」、「特色杯」三大特色，除了引進11大知名餐飲品牌，還規劃4大互動打卡裝置藝術，更攜手星巴克推出松山機場「特色馬克杯」。

統一超商觀察，今年航班陸續恢復，松山機場商場今年累計至今來客數較去年同期穩定成長3成，因此全新設計規畫商場，以台北西區懷舊與新創手法為主軸，運用老屋紅磚砌作、洞門拱廊，同時採用在地復古的鐵窗花及天燈意象，也大量使用台北在地代表花卉「繡球花」及「紫藤花」做為布置。

餐飲方面，針對商務旅客引進11大知名餐飲品牌，包含亞洲知名雲端廚房「Just Kitchen」攜手胡同燒肉進駐松山機場，及台灣知名水餃連鎖品牌五花馬水餃館等；而針對家庭客群則主推4大互動打卡裝置藝術，包含「光影長廊」、「台北代表意象」、「飛機控必拍主題」、「OPEN將家族迎賓」；更首度攜手星巴克推出松山機場「特色馬克杯」。