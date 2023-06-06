由於基地形狀的關係，停六停車場將自兩棟民宅中間闢建停車引道，謝國樑指示要特別注意施工。（張志康攝）

由於基地形狀的關係，停六停車場將自兩棟民宅中間闢建停車引道，謝國樑指示要特別注意施工。（張志康攝）

基隆市停六停車場的基地，現址為臨時停車場，約可停放120部車輛。（張志康攝）

基隆要塞司令部立體停車場一波三折，基隆市長謝國樑6日上午赴現場視察，他強調因為基地受限，工程會距離民宅很近，且工期長達3年，他要求工務處及相關單位要努力顧好施工安全性，並且提供附近民眾在工程期間替代的停車空間。

由於大沙灣地區缺乏停車空間，基隆市政府爭取前瞻計畫補助，在要基司令部南側興建停六立體停車場。原本總預算2.5億元，前市府向公路總局爭取1.5億元的補助，但因為受疫情影響工程延宕，再加上變更設計，總經費翻倍漲至4.54億元，市府將要自籌3億餘元。

謝國樑表示，他自上任後就非常關心停六停車場的進度，因為基地形狀的關係，這項工程在進行時，會距離周邊的民宅非常近。他擔心施工過程中會造成附近民房的損傷，特別要求相關單位審慎施工。

謝國樑強調，他也特別要求在辦理工程招標程序時，啟動廉政平台，找出優良廠商在招標評選的過程中，也會請廠商針對安全施工審慎評估。

交通處長王圳宏表示，目前基地位置上的臨時停車場可供約120部車輛停放，未來新建停車場為地下1層、地上4層的建築，將提供280個車位，該工程總預算約4.5億元，工期預估1080個日曆天，已由市府工務處上網辦理公告招標。

由於工程預算中有1.5億元是公路總局補助的預算，原本6月底未發包將會收回，謝國樑表示，因為工程已上網招標，已向公路總局商請多等一下。

此外，為了解決施工期間居民的停車問題，市府交通處盤點鄰近區域的停車空間，包括正榮街三總院區、中正區公所、中正路182巷、東海街，並在當地里長的建議之下，請文化局協助提供要塞司令部後方約40至60個車位，以期解決施工期間居民車位停放之需求。