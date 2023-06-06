根據漁業署統計，目前校園午餐3章1Q水產品覆蓋率在今年4月已達95％，去年章Q水產品採購約5900公噸，但學校採用水產品意願依舊不高。學者指出，學校午餐採用水產品相當不易，一來是學校與家長對魚產品「通通有刺」的迷思，再者水產品運輸保存上易腐敗，若政府沒有補助冷鏈下，水產品採用意願並不高。

根據漁業署統計，目前校園午餐3章1Q水產品覆蓋率已由2021年78.5％，成長到2022年91.5％，今年4月則達到95％，供應品項包括虱目魚、魷魚、烏魚、水鯊、旗魚、文蛤等。

農委會漁業署長張致盛指出，未來希望每個月至少能提供一次水產品到學校午餐，顯見目前學校營養午餐採用水產品意願並不高。

台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢指出，相較豬雞牛羊，魚肉太小塊容易散掉，分餐時對團膳業者和學校都會變成負擔，而水產品在運輸保存上容易腐敗，若政府沒有補助冷鏈下，基本上都不會選魚，尤其對偏遠學校的採購意願又更低。

郭建賢說，另一個原因則是老師和家長有「魚產品通通有刺」的思維，但現在的魚排都已經是處理到無刺，理論上不用害怕，食魚教育不該大費周章教學生挑魚刺，而是應該強調魚肉的營養和美味。

有學校家長會委員提到，當時要求學校可多採用水產品時，結果被學校和其他家長罵翻，顯見學校的阻力就相當大，畢竟大家都怕出事，目前學校水鯊和烏魚吃最多，一來軟骨魚沒刺，二來烏魚最便宜，無刺和便宜也是團膳在水產品的最大考量。