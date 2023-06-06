一名中正大學畢業校友日前實名指控某副教授涉嫌性騷擾，甚至趁她腳抽筋時從腳底板按摩到大腿根部，引起各界瘋傳，校方則在4日時間依據性平法通報，將依法調查處理。不過口譯哥、民進黨台北市議員趙怡翔在談論此事時，卻扯到台北市前市長柯文哲與民眾黨，讓當事人不滿，親自留言嗆「請不要利用我進行政治操作，這對我才是嚴重的二度傷害」，趙因此緊急將該文刪除，並在稍早為此道歉。

一名中正大學畢業校友日前在「中正大學全校版」臉書社團發文，指控一名副教授在游泳課時，會將她的泳裝綁帶解開重綁，並趁她腳抽筋時從腳底板按摩到大腿根部以下，還曾詢問「妳要不要跟我？」

此外，她更指控向另一名教授求助時，對方竟稱「光遠遠看到妳這樣的穿著，儘管我是女生，還是覺得妳身材很好」、「妳這樣我身為女生都覺得心動了，更何況朝夕相處的男生呢」等話。該校友說，選擇將事情說出來，是希望學弟妹未來選擇擔任該老師的課程代表、助理等之前，先清楚曾經發生過什麼事。

消息引起各界討論後，趙怡翔5日也在臉書發文提到此事，但卻扯該教授曾擔任柯文哲主導的台北市性別平等委員會，被任命為七位專家學者委員之一，質疑柯市府在篩選委員上出大包等，「相信這對受害者而言，真的是二度傷害」，不過該名當事人卻現身留言，直言「不懂其中有何關聯性」，怒斥「拜託您，請不要利用我進行政治操作，這對我才是嚴重的二度傷害」。

對此，趙怡翔稍早發文稱，因為當事人在留言處提到內容不妥，對她是二度傷害，因此為了避免事情蔓延已將相關文章刪除，並對當事人道歉；不過卻仍被其他網友嗆「明明就是自己亂扯，被當事人打臉，還在避重就輕，承認自己就是在亂潑髒水很難嗎」、「講的好像受害人因為事件蔓延心生恐懼，事實上是受害人不想被你拿來政治操作」。

★《中時新聞網》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113