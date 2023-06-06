APPLE的2023WWDC開發者大會今天凌晨登場，蘋果發表最新作業系統iOS 17，大幅升級「電話」、FaceTime和「訊息」等溝通交流體驗，讓AirDrop分享變得更加簡易，並提供更智慧的輸入功能，提升打字速度和自動校對。iOS 17也藉由「日誌」創造全新體驗，這款app可讓人們更容易記下感恩的事項。此外還推出新的「待機模式」，讓使用者在iPhone放著充電時，仍不錯過重要資訊。但這個作業系統要在iPhone Xs以上的機型才能使用。

用戶可以在iOS 17的作業系統中，透過「日誌」這款全新app紀錄生活大小事。（APPLE提供）

「日誌」這款全新app可幫助iPhone使用者透過寫日誌的方式來反思並記錄感謝的事項，進而促進身心健康。利用裝置端機器學習，這款app可以提供個人化的建議，為使用者帶來日誌靈感。建議是從照片、人物、地點、體能訓練等近期動態中，以智慧化的方式精選而得，讓使用者能更輕易地為日誌開頭，而排程通知則能協助建立寫日誌的習慣。「日誌」這款app具備上鎖功能，並使用裝置端處理和端對端加密，專為保障使用者隱私設計，確保包括Apple在內，沒有人能取得使用者的日誌內容。 透過新的「日誌建議」API，開發者將能在自己的app中加入日誌建議。

iOS 17「健康」app 提供全新心理健康功能，用戶輸入他們的每日心情和某些時刻的情緒，易於日後做健康評估。（APPLE提供）

另外，心理健康狀態也是這次作業系統重視之處，「健康」app提供全新心理健康功能。使用者可以輸入他們的每日心情和某些時刻的情緒；查看哪些事物可能會對心理狀態產生影響；並輕鬆進行診所內常用的憂鬱和焦慮評估，並取得適用於他們所在地區的資源。

至於家長擔心的使用時間過長會造成小朋友近視的問題，「螢幕使用時間」中的「螢幕距離」利用「原深感測」相機，可以在使用者臉部與裝置距離小於12吋（約30公分）超過一段時間後，提醒他們將裝置拿遠一點。可以幫助兒童降低近視風險，成人使用者也較不容易用眼過度造成疲勞。

「電話」app是iPhone體驗的核心，而這款app現在迎來重大升級：個人化的「聯絡人海報」，讓使用者以全新方式展現自我。使用者可以自訂顯示的面貌，為來電顯示創造嶄新外觀，替照片和Memoji挑選漂亮的素材，以及吸睛的排版和字體顏色。「聯絡人海報」亦將可於第三方通話app上使用。

Live Voicemail讓使用者能在有人留下音訊訊息時看到即時逐字稿，並在對方留言時決定是否要接起電話。被電信業者偵測為垃圾來電的通話不會進入Live Voicemail，而是立刻拒接。借助神經網路引擎之力，Live Voicemail的逐字稿會於裝置端進行處理，並且保持完全私密。

與親友經常使用的FaceTime新增音訊和影片訊息、「Reactions」，並將功能拓展至Apple TV。FaceTime現在支援音訊和影片訊息。因此，當使用者打電話給不方便接聽的人時，可以分享訊息，以便對方之後接收。

而愛心、氣球、煙火、雷射光束和下雨等「Reactions」，也讓FaceTime通話的表達能力更上一層樓。使用者可透過簡單的手勢啟動這些全新效果，且第三方視訊通話app也適用。

「訊息」在 iOS 17迎來重大更新，包含全新表情符號貼圖帶來的嶄新體驗，以及從照片中提取主體來製作「原況貼圖」的功能。使用者也能為「原況貼圖」新增效果，讓它們更加生動；此外，鍵盤中的全新收納空間則可彙整使用者的所有貼圖，以便跨iOS全系統使用。

「訊息」也推出「平安通報」這項重要功能，讓使用者告知親友，他們已安全抵達目的地。使用者啟動「平安通報」功能後，親友會在使用者抵達目的地時自動收到通知。若使用者並未朝目的地前進，多項實用資訊將暫時與選定的聯絡人分享，包括裝置的確切位置、電池電量和行動電話服務狀態等。所有資訊都是以端對端加密的方式分享。

AirDrop能讓使用者迅速輕鬆地與同事分享檔案，或將照片傳送給朋友，而在iOS 17 上，AirDrop也迎來全新的分享方式。有了NameDrop，使用者只要將他們的iPhone彼此靠近，或把iPhone和Apple Watch放在一起，就能輕鬆分享聯絡資訊。透過上述動作，使用者也可以分享內容或開始「同播共享」，在彼此iPhone裝置鄰近的時候，一起聽音樂、看電影或玩遊戲。

iOS 17推出的「待機模式」為使用者帶來全螢幕體驗，因此當iPhone擺在一旁充電時，即便隔著一段距離，仍可輕鬆一覽資訊。無論擺在床頭櫃、廚房工作台或書桌上，「待機模式」都很適合，並可自訂顯示各種漂亮的時鐘風格、最喜愛的照片或小工具，包含會在適當時間凸顯適當小工具的「智慧型堆疊」。「待機模式」支援「即時動態」、Siri、來電顯示和大尺寸通知，即便與iPhone隔著一段距離也可看見，讓iPhone更實用。以MagSafe充電時，「待機模式」會記住使用者偏好的顯示方式。無論何時，都能輕點螢幕簡單喚出「待機模式」；而在具備「永遠顯示」功能的iPhone 14 Pro上，更可隨時取用。

iOS 17的開發者測試版將於即日起在developer.apple.com提供給Apple開發者計畫成員。公開測試版將於下個月起在beta.apple.com上提供。全新功能將於今年秋季以免費軟體更新的形式在iPhone Xs和後續機型上提供。