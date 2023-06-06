新北市三峽區農會與北大高中先前曾締結合作備忘錄，共同推廣食農教育，雙方近期攜手合作，推出「零飢餓愛心便當」，免費發送給弱勢家庭，該便當除了有豐富食材，也採用北大高中友雞社的茶葉蛋，經在地餐飲業者「東道飲食亭」精心烹飪而成。

三峽區農會指出，「零飢餓愛心便當」計畫是由北大高中友雞社的茶葉蛋和東道飲食亭協助便當烹調，便當都是採用三峽在地食材，確保便當的質量和口感，共同解決社區弱勢家庭面臨的飢餓問題，該計畫將維持40周，預計發放給照顧當地高關懷兒童和青少年的小草書屋，以及弱勢的農會會員。

三峽區農會，三峽農會是地方農產品的生產和銷售機構，北大高中友雞社生產的雞蛋，經由農會產製的三峽蜜香紅茶調配後，製作出濃香醇的蜜香茶葉蛋，使便當愛心滿滿，目前第一周已送出15份便當，未來會持續製作發放。

若民眾想支持愛心活動，可透過捐贈、提供食材或義務參與製作和協助發送便當，為弱勢家庭帶來希望和溫暖，詳情可電洽三峽區農會。