台灣房屋金門加盟店店東黃平山表示，金門大多數的購屋客群，除了在地人換外屋，還有一些是從本島到金門大學唸書的學生，因為習慣金門生活，進而選擇留在當地工作，例如醫護從業人員，由於金門房價親切加上有離島加給，就業族購屋實力佳；另外受惠小三通復航，也磁吸不少台商回流金門買房置產，尤其農地、大坪數農舍產品，備受置產族青睞。

黃平山說，近年隨著地價與工料雙漲，金門建築成本同樣跟漲，建商推案也多改以5層樓低公設的公寓、華廈產品為主力，以金城市中心一帶新公寓來說，3房2廳含公設坪數約34~35坪左右，單價約30萬元上下，總價800萬~千萬元以內可入手。

北台灣房價高，但是在大台北生活圈中，仍屬蛋白區的基隆，也從十年前的34.39坪縮水成28.09坪，整整小6.3坪。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，都會區地小房貴，買小宅不僅是趨勢也是共識，而整體交易單價還17~19萬之間的基隆，也走向小宅化的趨勢，主要因為近年不少新案單價都已上看三字頭，因此以兩房或小三房的房型降低總價門檻，吸引雙北小資夫妻或是單身貴族為主的客層，讓房價較親民的蛋白縣市，也開始走小宅風，使平均交易坪數明顯下修。