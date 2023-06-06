國民黨立委傅崐萁日前被媒體人踢爆涉嫌在餐會上性騷擾，國民黨中央當時回應，即刻啟動黨內性平調查機制，深入瞭解相關情況，會依事實、證據妥適處理。今國民黨立院黨團總召曾銘宗受訪時證實，相關調查正在進行中。

曾銘宗說，他昨天去開黨中央工作會議，確定該案正在進行中，涉及國民黨的部分，一定會盡速調查，調查完成後對外說明。

曾銘宗表示，反觀民進黨在黨中央發生這麼多起性騷擾事件，還有總統府資政、陳菊辦公室主任等大咖，都不是一般政治人物，為什麼這些事到現在才爆出來，是誰在壓消息、誰又是共犯？請蔡英文總統、民進黨說清楚講明白，出來面對。

曾銘宗指出，選罷法修法，國民黨要加入性侵犯不得參選的條文，也被民進黨在表決過程中反對。民進黨常說有零容忍的高標準，卻又經不起檢視，顯示零容忍是用在別人身上，因此請民進黨誠實面對問題，全面清查到底還有多少案子，還是到現在還在壓？