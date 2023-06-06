時代力量6日舉辦「房地稅賦民調」發布會，調查指出，高達77.5％國人認同祭出空屋稅釋出空屋，43.5％民眾認為2戶以上就該課稅，黨主席王婉諭透露，下會期將提空屋稅法案，將此列為國稅、空屋認定須採主動申報，影響人數約50萬人，盼政府別再濫用虛幻的假民意做為反對理由，盡快推動房屋稅制改革。

民調顯示，國人普遍認同祭出空屋稅釋出空屋，政策支持度高達 77.5％，且43.5％ 民眾認為2戶以上就該課空屋税。在房屋稅與地價稅的部分，國人認為應朝向「實價課稅」，有62.6％民眾採取支持態度。令人意外的是，只要能讓空屋囤房者付出更多稅金成本，高達 66.7％ 民眾非常願意自己多繳一點稅。此外，在多數民眾持有房屋的情況下，有高達72.8％ 民眾支持「將房租改為特別扣除額」，以減輕負擔。

秘書長李兆立說明，本次調查結果顯示，自己或家人持有房屋的比例為8成4，租屋的比例1成6，與母體分布相近，台灣的租屋人口至少有2、300萬人 ，同時也代表該黨做的空屋稅支持度，都是基於有房族佔多數情況下的民意，呼籲政府別再濫用虛幻的假民意做為反對理由，盡快推動房屋稅制改革。

王婉諭指出，台灣空屋問題非常嚴重：2020年人口普查，每6間就有1間空下來，「因為在台灣一間房子比一台汽車的持有成本還低」，自然難嚇阻囤房現象。因此該黨提出「空屋稅」政策，透過增加持有成本，迫使「擁有多套非自住閒置房屋的人」導入租賃市場，增加租屋物件選擇，朝著供需平衡的方向發展。

王婉諭主張，空屋稅採取主動申報制，除了登記為自住、申報為出租的房屋能豁免外，就要開始課徵空屋稅，一戶稅率10％起跳，甚至越多間、空置越久還能以累進倍率課稅。都會區的空屋就是主要目標，像法國，就是把租屋需求高的都會區劃入範圍，台灣則可以針對六都及新竹課空屋稅。至於鄉下的繼承屋、多人共同持有的老宅、或是都市區的危老房屋等，因為沒有高承租需求，因此不必計入範圍。

王婉諭強調，該黨下個會期會提出空屋稅法案，兩大特色是，這是全國統一徵收的國稅，不是地方稅，且空屋認定採取主動申報模式，屋主必須提出自用或是出租證明，才能豁免空屋稅，依目前統計，影響人數約50萬人；盼藉此促使租屋黑市浮出水面，加上現有囤房稅雙管齊下，讓過度炒作的房租與房價恢復正常交易。

根據民調結果，目前台灣租屋族中，20至29歲年輕人（佔近30％）佔大宗，月收入以2萬5～4萬5最多（佔19％），也就是低於主計總處平均薪資的中產階級及以下族群。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，生活在台灣的年輕人面臨房價過高買不起房、租屋量過少租不到好房的困境，但台灣空屋率與世界各國相比卻是偏高的，所以政府推動房屋改革的重點應擺在如何讓空屋有效釋出。具體方式是中央政府依據財劃法第15條強調因應特殊需求，由中央訂定空屋稅。

房產專家Sway也表態支持，甚至覺得「稅率10％還太低」，他以自己板橋的房子為例，一年房屋稅僅6000元，他認為六都空屋情況嚴重，就是因為持有成本過低。在都市資源有限的情況下，少數資源遭到特定人士把持，建商蓋好新成屋後不急著賣，等到房價水漲船高後，再將成本轉嫁到消費者身上。

他強調，藍綠兩黨長期以來為了政治獻金選擇向財團妥協，針對空屋、餘屋都沒有管制作為，等於是間接鼓勵囤房、炒房，他更批評「蔡政府總是用很低智商的補貼政策來搪塞年輕人。」

本次調查委託皮爾森數據，於 5 月 18 至 22 日採用網路主動發放調查方式，共完成 1758 份有效樣本，在 95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.34％ 。