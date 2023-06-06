BBC中文網5日報導，這是李尚福上任後在香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）第一次的演講。

在這次的安全防務領域峰會上，李尚福指出，中美如發生激烈衝突，將是世界「不可承受之痛」。

李尚福也提及，「一些國家」正在亞洲加劇軍備競賽。

但是，他說，世界足夠大，可以容納中美共同發展，兩個超級大國應尋求合作共贏之道。李尚福雖在講話中並未直接提及美國，但稱「有的國家肆意插手他國內政和地區事務」。

在談及台灣問題，他說，是域外國家在加劇這一地區的緊張局勢。

他說，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但絕不承諾放棄使用武力，並指有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊不會有絲毫遲疑，不畏懼任何對手，不管付出多大代價，都將堅決維護國家主權和領土完整。

隨著美中競爭格局加劇，中方態度日趨強硬。

3日，美國海軍指，一艘中國驅逐艦「以不安全的方式」駛近一艘美國軍艦，當時美國軍艦正和加拿大船隻一同經過台灣海峽。

中國外交部發言人汪文斌昨天聲稱，美方滋事挑釁在前，中方依法依規處置在後。

他稱，「中方一貫尊重各國依據國際法享有的航行和飛越自由」。中國軍隊採取的行動，是應對有關國家挑釁的必要舉措，完全合理合法、安全專業。中方堅決反對有關國家在台海地區製造事端，堅決捍衛國家主權、安全和地區和平穩定。

美加則稱自己是在國際法允許範圍內航行。

李尚福則在香格里拉對話上表示，中國的軍機和軍艦從來不會到他國領空和領海附近，做所謂的「航行霸權」，「最好的辦法是，各國管好自己的軍艦，管好自己的飛機。」

李尚福不點名批評稱：「『一些域外國家』以航行自由之名，行航行霸權之實，想要把南海攪渾，從中牟利，需要我們高度警惕，堅決抵制」。

李尚福在3月接任中國防長。在美中關係緊繃之際，外界格外關注他所釋出的言論訊息。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1120606