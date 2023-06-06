台積電在日本熊本設廠，預計2024年量產，董事長劉德音表示，目前正評估設第2座廠，建廠地點還會在熊本，以成熟製程為主，沒有導入先進製程的計畫。

台積電今天召開股東常會，劉德音會後受訪時針對海外布局進一步說明。他說，日本政府希望台積電繼續擴大在日本投資，台積電對於在日本設第2座廠還在評估中。

劉德音表示，目前台積電買的地只有第1座廠的用地，第2座廠的用地則還在徵收中，地點還是在熊本。由於很多客戶覺得台積電成熟製程產能不夠，日本第2座廠將朝成熟製程方向評估，目前沒有導入先進製程的計畫。

德國設廠方面，劉德音指出，俄烏戰爭之後，歐洲出現很大變化，希望能有晶圓產能距離歐洲近一點，主要聚焦在汽車產業。

劉德音表示，德國廠原則上還是希望能夠獨資，不過，若客戶希望能擁有部分股分，將會讓其小額持股，台積電還是會持有大部分股權，希望能自由調配產能，避免以後產能遭控制。

對於歐洲工會的問題，劉德音說，台灣過去在歐洲投資有很多失敗的例子，台積電會與合作廠商解決相關問題，與艾司摩爾（ASML）等討論過，歐洲工會與企業管理階層有非常好的溝通，台積電將會建立相關機制。

至於美國廠的議價，劉德音表示，將與客戶緊密合作，台積電提供的價值會提高，客戶付出的價值也會增加，台積電對股東承諾的毛利率53%或以上的目標將會達成。