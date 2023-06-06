台灣高鐵6日宣布推出「高鐵飯店聯票」推出多項超值優惠，幫您一次輕鬆搞定高鐵車票+住宿，更享優惠好康。其中，台灣高鐵特別推薦與晶華、義聯兩大飯店集團攜手合作的限時優惠專案「搭高鐵．環遊寶島住晶華」及「搭高鐵．親子暢遊住義大」。旅客可以任選晶華集團旗下13家及義聯集團旗下2家飯店，透過官網訂房，加購7月1日至9月30日期間的高鐵車票，不限標準車廂對號座或商務車廂，均享車票7折起優惠（疏運期間仍有8折優惠），即日起開放預購

「高鐵飯店聯票」本次與晶華、義聯集團推出的限時優惠專案，結合二集團旗下共15館合作飯店，類型包括豪華星級酒店、休閒渡假飯店以及高CP值的質感商旅，不僅滿足多樣化入住需求，飯店還為高鐵旅客準備特別好禮。

以台南晶英酒店為例，入住海東客房一晚4,999元起，再享晶英貴賓廊Happy Hour買一送一優惠，還有機會抽中「晶華集團旗下飯店住宿券」；入住義大皇家酒店及義大天悅飯店，除享房價、車票優惠外，另享升等房型及館內指定餐廳8折優惠的雙重優惠，還有機會抽中「義大皇家酒店親子主題套房住宿券」及「高鐵免費乘車兌換券」。活動期間飯店官網還有更多不同房型超值專案，皆可加購7折起優惠車票。

此外，暑假期間台灣高鐵也特別精選全台逾130間親子飯店，推出「夏日親子童樂GO」專案，不僅加購高鐵車票享7折起優惠，同時更可獲得各家飯店為旅客準備的特別贈品。以入住台中福容大飯店麗寶樂園為例，就可獲探索世界或馬拉灣門票，入住LINE FRIENDS主題房，更有神秘大禮包驚喜。

「高鐵飯店聯票」7～12月還將推出「飯店聯票xTGo會員專屬生日禮」活動，凡當月、當日壽星的高鐵TGo會員，入住指定飯店，並出示相關證明，就可獲贈房型升等、慶生蛋糕或飲料等生日驚喜。現在就上「高鐵飯店聯票」網頁，規劃一趟說走就走的輕旅行。