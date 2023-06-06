今年欣逢「落番」400周年，馬來西亞僑親將於6／10返鄉尋根，今日上午特別在金水國小舉辦系列活動行前記者會。(于家麒攝)

眾位僑領特別在出發返鄉前拍攝影片，表達心繫故鄉之情。(于家麒攝)

金門地區早年地瘠人貧，受到鄰近廈門的影響，年輕男子相繼搭乘「戎克船」前往當時經濟發展快速的南洋（東南亞）開創事業，金門人稱這種情形為「落番」。欣逢「落番」400周年，馬來西亞僑領丹斯里拿督陳成龍博士將於6月10日率領海外僑親返鄉展開尋根之旅，今（6）日上午特別在「番仔樓」造型建築的水頭－金水國小舉辦系列活動行前記者會，眾位僑領也一起在出發前拍攝影片表達心繫故鄉之情。

金門國家公園管理處指出，金門人下南洋的歷史可追溯至明朝，迄今已歷400年，過去金門先民（出洋客）要先坐船到廈門，等下午4點再從廈門乘著「戎克船」輾轉到新加坡、馬來西亞、汶萊等地去打拼；這過程稱為「出洋」，又叫「落番」。為謀求更好的生計，面對茫茫大海，隨時有可能命喪於波浪之間，相當不容易。

《落番》紀錄片導演唐振瑜分享當時拍攝紀錄片的點滴。(于家麒攝)

今年也適逢《落番》紀錄片12周年，6月11日上午金門國家公園管理處將在金獅影城舉辦《落番》放映、劇照文物展系列活動、影片也會在國家公園連續放映一周，每天2場，上下午各一場。

金管處表示，在金獅影城影片映後將由陳益源教授主持Q＆A導演唐振瑜也將分享當時拍攝紀錄片的點滴、與李子恆在《落番》裡動聽的歌謠配樂分享，藉此希望能再重溫當時《落番》炫風，所凝聚的海外僑親與故鄉取得更緊密的聯結，讓金門僑鄉的美譽繼續傳頌下去。

金馬聯合服務中心執行長楊上德邀請鄉親參加12日上午於金大陳開蓉演講廳舉辦的金馬高峰對談。(于家麒攝)

此外，金馬聯合服務中心也將在6月12日上午於金門大學陳開蓉演講廳舉辦金馬高峰對談－「從金門《落番》歷史到僑鄉的變遷」，由行政院政務委員張景森主持，丹斯里陳成龍與金門縣長陳福海將以「金僑成功經驗與金門投資環境」的議題進行高峰對談，歡迎地區鄉親到場一起參加盛會。12日下午陳福海也將與僑親進行懇親座談，再敘故鄉情。

金門酒廠也共襄盛舉推出金門《落番》400年紀念酒。(于家麒攝)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

《落番》400年紀念酒復刻當年搭乘的「戎克船」為造型酒瓶，生動描述金門人到南洋、落番的奮鬥史。(于家麒攝)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

金門酒廠也共襄盛舉推出金門《落番》400年紀念酒，《落番》400周年紀念酒循著戎克船的航線，《落番》不只是一段古老記憶、也是一趟尋根旅程，連繫著金門鄉僑與故鄉的情感，是金門人一段永遠無法抹滅的出洋奮鬥史，而這段歷史將一代傳過一代，永遠留傳下去。

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