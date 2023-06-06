新竹縣今年在教育部「閱讀磐石獎」取得8項大獎，縣長楊文科（左二）表揚獲得閱讀磐石獎的太平國小校長蔡桂榕（右二）。（羅浚濱攝）

新竹縣今年在教育部「閱讀磐石獎」取得8項大獎，縣長楊文科（右三）表揚獲得閱讀磐石獎個人組閱讀推手的4位教師。（羅浚濱攝）

教育部辦理「閱讀磐石獎」，新竹縣今年取得傲人成績，囊括3項閱讀磐石獎、4項個人組閱讀推手、1項團體組閱讀推手共8項大獎。縣長楊文科6日表揚對閱讀教育有傑出貢獻的學校、教師，感謝他們在推動閱讀的熱情和努力，讓孩子擁有更寬廣的未來。

今年「閱讀磐石學校獎」有3校獲獎，包含六家高級中學國中部以「學貫『六』藝，自成一『家』－ 閱讀 plus＋」、太平國小「農勤覓藝、閱展太平」、十興國小「提攜樂讀．泱泱雄圖」獲肯定，各獲得20萬元獎勵金。

太平國小校長蔡桂榕表示，該校學生人數僅25人，結合「農勤」即涵蓋環保及環境的食農教育，還有「覓藝」帶動創意、美學的美感生活，「閱展」則透過晨讀、讀報、議題研究方式，「用閱讀整合生活議題」，深化學生的閱讀力及學習力，日前學生在校內舉辦戲劇公演，從創作、背稿到演出，展現學生近年的學習成果，殊為不易。

十興國小校長徐發斌表示，該校推動「大帶小悅讀越好」，學長姊化身為小小說書人傳承，也讓學弟妹想效法，從晨光MSSR師長與學生共同閱讀，並運用於生活中，讓學生在不同學習階段，都能深切感受書本的無限力量，將所學靈活應用，沉著冷靜來解決問題，以「人文心、科技能、國際觀」的深耕閱讀。

六家高中設計跨領域校本彈性閱讀課程，如「六家采風」、「擁報全世界」、「達文西密碼」等，以「學貫『六』藝，自成一『家』－閱讀 plus＋」閱讀推動方案，實踐「科學家、文學家、藝術家、生活家、探險家、自造家」的六家學生圖像，培養學生自主探究與解決問題的能力，用閱讀創造學生未來。

閱讀推手獎個人組有東興國小周幸吟教師、中山國小張依惠教師、新豐國中盧宜宜教師、北埔國小徐新雅教師獲獎；團體組為興隆國小圖書志工團。教育局長楊郡慈感謝並恭喜得獎學校、閱讀推手老師及志工們取得卓越的成果，為新竹縣教育發展譜下新的篇章。