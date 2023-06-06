世界海洋日前夕，時代力量立法院黨團攜手環境權保障基金會、環境正義基金會，質疑蔡政府承諾2021年底前將完成的「海洋三法」，也就是《海洋保育法》、《海洋空間規劃法》及《海洋產業發展條例》的訂定，但迄今只完成了《海洋產業發展條例》修法，呼籲蔡政府應儘速完成任內承諾。

立委邱顯智指出，今年國際海洋日訴求是，在2030年前建立有效且全面受到保護的海洋保護區至少30％，而台灣作為海洋國家，四周環海擁有豐富的天然資源，但近年卻因為離岸風電、環境污染，以及中國抽砂船與漁船過度捕撈的危害，台灣又缺乏足夠的經費及人力，甚至面臨法制不足，無法順利開罰的情況。

環境權保障基金會律師黃馨雯表示，大海無法包容一切，漁業、生態、航行、國防，以及近年來大規模離岸風電的設置，已經讓海洋空間變得擁擠，使不同海洋使用目的間的衝突在離岸風電進場後逐漸白熱化。根據MSP Global指出，全世界已經有100個國家或地區採用「海洋空間規畫」（Marine Spatial Planning）來分配海洋的使用空間，以避免或減輕衝突。

黃馨雯認為，台灣目前並沒有海洋空間規劃法制，海委會雖已有海洋空間規劃法的初步草案，但草案內容遲不公開，草案部分內容甚至與國際規範扞格，呼籲政府應銜接國際規範，採行生態系統方法，以海洋資料為基礎，了解社群需求，納入利害關係人進協商程序，強調協調共存原則，是落實公正轉型基礎和推動綠能多贏的基本條件。

環境正義基金會專案主任于瑄強調，訂定《海保法》是當務之急，並提出五項關鍵原則，第一是應公開承諾支持《全球漁業透明度宣言》，提高漁業透明度，以維護漁業永續發展及捍衛海上人權。第二，台灣應建立自身海域30％的海洋保護區，並支持國際社會在公海劃設保護區的努力。這些海洋保護區應劃設於生物多樣性豐富的地區，以確保對野生動物、漁業永續和全球氣候有益。

第三，《海保法》應確立相關條文，肯認海洋是對抗氣候變遷的關鍵自然解決方案。第四，《海保法》應納入利害關係人參與政策制定和實施的討論，尤其脆弱群體。第五，預警原則應適用於任何海域或海洋資源的使用。由於穩定的氣候有賴健康的海洋生態，應即刻投入更多資源保育海洋、通過《海保法》。

立委陳椒華指出，海洋三法是保護海洋的重中之重，目前僅通過的《海洋產業發展條例》，又或是存在已多年的《海洋污染防治法》，即便在修法後還是無法立竿見影。目前立法院第10屆已剩下最後一個會期，她要求行政院提出《海洋空間規劃法》及《海洋保育法》，讓國會在最後一個會期完成審議，以達海洋環境永續。