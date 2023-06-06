民進黨近期性騷擾事件連環爆，日前有1名「小英之友會」前員工指控總統府資政性騷擾，總統府表示啟動調查，台北市勞動局則在6日早上發函要求小英之友會說明，應在12日前回函。

台北市勞動局長高寶華表示，已在今早發文小英之友會，限期12日前回函說明。包含小英之友會在內，勞動局目前已發文8案要求各單位說明，回函期限不一，但皆要在5日內回覆，未來將依程序送性別平等審查委員會審理。

勞動局補充，收到回函後，性平審查委員會將排案個別審議，若經委員會判定單位違法，會再要求該單位陳述意見，並依情節開罰。如違反《性別工作平等法》第13條規定，可裁處最低10萬元、最高50萬元罰鍰。

針對性騷擾案，總統府表示，已請小英之友會以保護當事人權益為基礎啟動調查，釐清事實後，將依照規定議處。小英之友會全國榮譽總會長陳時中表示，「會在單位裡面成立一個小組，相關調查與討論，在法律上予以適當的協助」。