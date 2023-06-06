受制通膨、地緣政治等衝擊，全球景氣復甦趨緩。對此，東聯（1710）董事長徐旭東表示，談景氣我是較偏樂觀派，總是要有信心。另，因台灣以外銷為主，在台幣走貶的環境下，台灣景氣應不會太差。

此外，東聯為分散EG景氣循環波動度，近幾年發展EOD（環氧乙烷衍生物）特化、氣體等產品，已轉型多元特化廠，且精密氣體產品也供應台積電（2330），營運持穩提振。

對於電價調漲，徐旭東坦言，對電價政策沒有意見，但一下調高5、6元影響還是很大。媒體追問，是否可以企業家身分給政府建議，現階段如何提振經濟。他說，各國政府都積極研擬經濟刺激方案，也希望有強勢的政府推動經濟，但其實不易，因為執政者仍須考慮預算。

徐旭東指出，這波景氣調整多起因全球通膨、地緣政治，台灣自身經濟負面因素較少。現在是否從低迷調整往上還要觀察，但是台灣看起來好像沒有不好；至於世界及全球景氣如何，大家（各國）也在努力，要撐住，希望反轉過來。

此外，媒體詢問產油國減產對國際原油價格後市看法。東聯副董事長席家宜認為，先前產油國宣布今年將日減產200萬桶，其後再擴大減產160萬桶，日前沙國主動表達日減產100萬桶，合計產油國至今總減產已達460萬桶。在當前景氣仍處趨緩復甦之際，預估今年油價每桶約在70至80美元波動機率較高。