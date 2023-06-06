此外，大陸日前宣布恢復台灣旅行團赴陸，兩岸觀光解凍見曙光，加上國際航空運輸協會（IATA）航空業年會中也鼓勵兩岸盡速鬆綁旅遊互訪，航空雙雄長榮航、華航6日股價也同強，投信連11日加碼長榮航逾5萬張。
法人指出，台股科技類股經歷前波的激情大漲後，近期普遍呈現利多鈍化態勢，中小型股喜獲資金進駐，觀光股繼首季財報集體「報佳音」後，受惠五一連假、母親節帶動，近期將公布的5月營收同樣備受期待，吸引資金提前進場押寶、坐等「有基之彈」。
解封報復性旅遊潮「燒不停」，加上暑假旺季將至，觀光類股利多持續加溫，隨上市櫃5月營收陸續公布，市場資金搶先卡位業績表現有望繳出亮眼成績的「解封受惠股」，上市觀光類股指數6日盤中最高衝上166.43點，一舉站上2011年6月下旬來的近12年新高，鳳凰（5706）、易飛網（2734）、亞都（5703）強拉漲停，鳳凰締造歷史新天價、易飛網亦寫下近9年高，雄獅（2731）、雲品（2748）等指標股也漲逾4％。
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