解封報復性旅遊潮「燒不停」，加上暑假旺季將至，觀光類股利多持續加溫，隨上市櫃5月營收陸續公布，市場資金搶先卡位業績表現有望繳出亮眼成績的「解封受惠股」，上市觀光類股指數6日盤中最高衝上166.43點，一舉站上2011年6月下旬來的近12年新高，鳳凰（5706）、易飛網（2734）、亞都（5703）強拉漲停，鳳凰締造歷史新天價、易飛網亦寫下近9年高，雄獅（2731）、雲品（2748）等指標股也漲逾4％。