炎炎夏日容易汗流不停，尤其在密閉或通風不佳的空間內，甚至會被濃濃的體味臭到崩潰。中醫師王大元指出，以中醫觀點來看，體味多與體內脾胃濕熱、肝火旺盛或腎精虧虛有關；並點出，愛吃燒烤油炸、辛辣甜膩及抽菸喝酒，汗水內的代謝物自然會跟著變多，若想改善，需要減少精緻飲食和重口味。另外，他也分享，喝點黃耆水對止汗有不錯效果。

王大元在臉書專頁發文表示，體味與性別、疾病、飲食習慣和流汗多寡有關。他說，人的汗腺分成小汗腺、大汗腺，前者又稱作外分泌腺，負責分泌無色無味的汗水，遍佈全身，能調節體溫及身體代謝；後者又稱為頂漿腺，主要分佈在腋下、私密處、肚臍和乳房周圍，與體溫調節無關，此種汗液濃稠混濁，內含角蛋白，容易被皮膚表面的不同細菌分解，從而產生特殊氣味。

王大元進一步說明，若以中醫的觀點來說，體味多與體內脾胃濕熱、肝火旺盛或腎精虧虛有關。脾胃濕熱多與不當的飲食習慣有關，愛吃燒烤油炸、辛辣甜膩或抽煙喝酒，容易導致脾胃濕熱內盛，汗水內的代謝物自然跟著變多。至於肝火旺盛，王大元說，則與熬夜過勞、壓力過大或情志因素有關。

再來，王大元指出，40歲後，身體逐漸退化，皮脂腺的功能也變得不平衡，四肢末梢的出油量會減少，但頭面部和胸前卻大量分泌油脂，脂肪酸被細菌氧化形成一股老人味，就是所謂的腎精虧虛。

王大元提醒，若體味濃郁，得減少精緻飲食和重口味，吃太補反而會出現臭氣薰天的反效果；另外，多選擇通風透氣的棉絲質料，流汗後馬上擦乾，外出可多帶衣服替換；洗澡可用殺菌或抑菌的沐浴產品，但不要過度使用，因為皮膚表面同時存在好菌與壞菌，只需改善菌叢種類和數量，而非徹底清除；止汗劑和止臭劑適量用即可，否則過量容易阻塞毛孔，加上過度抑制流汗，反造成體內熱氣無法蒸散。

王大元指出，若受多汗症所苦，西醫會以止汗劑、口服藥物、肉毒桿菌注射或交感神經阻斷術等方式來治療；中醫則可服用寧心安神或斂汗滋陰的藥物，如玉屏風散、生脈飲、黃耆、龍骨、牡蠣等，也可針灸或按摩手部的內關、神門和頭頂的百會穴；茶飲方面可以喝一點黃耆水，以1兩黃耆加入2升的水煮沸後，轉小火再煮20分鐘放涼，對止汗有不錯效果。

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