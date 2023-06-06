台灣科研火箭「淡江一型」昨（5）日清晨於屏東成功發射，白煙劃破天際，飛行高度超過4.8公里！屏東縣長周春米表示，期許屏東成為台灣的太空基地；她還發下豪語，要在國境之南打造出護國群星。

周春米今（6）日在臉書發出賀喜，指出「淡江一型」科研火箭昨天清晨順利試射，同時此次發射，也是屏東旭海短期科研火箭發射場第三次成功試射火箭。周強調，「蔚藍太平洋見證團隊的努力，發射聲音超震撼！」

周春米分享，淡江大學航太工程學系研製的「淡江一型」火箭，是平均推力150公斤的單節式固態火箭。她稱，「淡江一型」是繼陽明交通大學、成功大學之後，第三個在旭海發射的學校團隊，火箭飛行高度量測為4,827公尺，火箭團隊順利測試系統整合以及通訊遙測系統，為未來全型火箭做好準備，持續驗證科研火箭研製能力。

對於多所大學在屏東試射火箭，周春米稱，屏東要成為台灣的太空基地，除了現在已有的火箭發射場域，上個月動土的屏東科學園區，更是全國第一個以太空和低軌道衛星產業為主軸的科學園區。

周春米還指出，將在國境之南打造太空產業護國群星，以迎向全球當前的新興太空產業發展，「我們絕對跟上潮流，大力培育太空關鍵科技人才！」