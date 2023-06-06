每個人都希望伴侶對自己忠誠，但有些人卻為了尋求刺激到處拈花惹草，甚至上演渣男劈腿情節，《小鐵星座》運勢專欄指出，牡羊男、雙子男、射手男容易有渣男體質，因為個性善變、喜歡新鮮感和渴望自由，即使結婚後也栓不住他們的心。

▍牡羊男

牡羊男在戀愛剛開始時充滿激情，不顧一切展開熱烈追求、大膽表白，可是一旦結婚後就會180度大轉變，對他們來說婚姻只是成功征服對方的證明，只要碰見更具有挑戰性的獵物，他們便會拋下妻子，去捕捉新的獵物。

▍雙子男

雙子男的個性比較善變，他們在愛情中對於承諾容易不經過三思就爽快答應，但最後卻會因忘記約定而選擇逃避，讓對方感覺不被重視，認為雙子男只是玩玩心態，利用甜言蜜語來哄騙女生。

▍射手男

射手男在愛情上總表現得飄忽不定，他們只是寂寞想要有個人陪伴，所以射手座的愛情總是不長久，而且他們絕對不會因為愛情而放棄自由，即使是已婚，射手座面對在愛情和自由的選擇，還是會果斷選擇後者。