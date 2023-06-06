烏克蘭部隊展開反攻

軍事專家說，隨著烏克蘭宣布，它正反守為攻，揭開了俄烏戰爭嶄新，並可能至關重要的階段，因為這可能是基輔收復失土唯一的機會。

據《每日郵報》（Daily Mail）5日報導，英國智庫「皇家三軍研究所」（RUSI）研究員布朗克（Justin Bronk）分析最新戰況，認為烏克蘭部隊要收復失土，不會有比這更好的機會。俄烏部隊在巴赫姆特（Bakhmut）等城區歷經幾個月的激戰後，攻佔和收復領土已經慢得像爬一樣。不過，烏克蘭並沒有浪費時間，因為它已經重整了精銳旅，並獲得了包括德國「豹2」（Leopard 2），還有英國「挑戰者2型」（Challenger 2）主力戰車等，來自歐洲和北約盟國的裝備支援。

烏克蘭官員不斷讓俄軍猜測，何時基輔才會在甚麼地方發動他們心裡早有準備的反攻。而俄軍指揮官也小心翼翼，以避免重蹈覆轍。

烏克蘭反攻戰略

布朗克指出，烏克蘭部隊所面臨的龐大挑戰在於，他們必須穿透幾個月來俄軍築起的防線。雖然風險很高，但在西方強大支援，還有俄軍缺乏彈備件、增援和士氣的情況下，如今可能是烏克蘭部隊推進的最佳時機，但重要的是，西方不要期待能有迅速而決定性的結果。

自從去年2月俄羅斯侵略，雙方陷入漫長的苦戰以來，如今烏克蘭總算有了作戰優勢和戰略主動權。