49歲王姓工人在仁武區八德中路下水道作業時，疑似吸入沼氣中毒，導致全身癱軟摔落下水道，陳姓工人見狀想拉起掉落的王男，卻不慎受傷，警消獲報後到場將王男、陳男拉出，所幸2人均意識清醒，送醫治療中。（高雄市消防局提供／林雅惠）

高雄市仁武區今天上午發生49歲王姓工人在八德中路下水道作業時，疑似吸入沼氣中毒，導致全身癱軟摔落下水道，陳姓工人見狀想拉起掉落的王男，卻不慎受傷，警消獲報後到場將王男、陳男拉出，所幸2人均意識清醒，送醫治療中。

高雄市消防局今天上午11時26分獲報，指出仁武區八德中路有工人摔落下水道，隨即出動7車16人前往救援。

警消到場後了解狀況，發現49歲王姓工人從事地下汙水工程打開人孔蓋時，因吸入沼氣導致暈眩，掉落人孔內約3米深，消防人員到場前，已由現場人員拉起，無明顯外傷、意識清醒，另35歲陳姓工人發現王男掉落，要拉起他時導致右手受傷疼痛，2人意識均清醒，送醫治療中。勞工局勞檢處派員檢查中。

勞工局表示，經初步檢查研判肇災原因可能是新舊管道接續的封牆打除作業時，舊管遺留的沼氣突出，造成人員吸入受傷。雇主違反《職業安全衛生法》第6條第1項規定，已勒令該作業場所停工，並將依法裁處新台幣3萬至30萬元罰鍰。