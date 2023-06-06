台積電美國亞利桑納州廠將在2024年量產4奈米，該廠目前員工已有近2000名，其中包括600名工程師，但不少美國籍員工卻不滿台積電文化，紛紛抱怨輪班制度、工時太長等情況。一名網友對此發文指出，必須跳出來幫美國人說話，他直言「會去這種輪班星人的工作就是有放棄生活品質的準備」。

根據美國財星雜誌（Fortune）報導，台積電1名工程師在美國人力資源網站Glassdoor上留言說，「在辦公室睡了1個月，每天工作12小時是基本，週末輪班是家常便飯；這裡的工作與生活平衡是多麼殘酷。」今年1月台積電另1名工程師也寫到「台積電是服從文化，而且還沒為美國做好準備。」

美國人不適應台積電文化引發討論，一名網友發文表示，必須幫美國人說點話，「正常人有得選，沒有人願意做那種工時10幾個小時都在用腦的工作吧。」

該名網友提到，他之前工作就是這一類的，雖然不是台積電，但很清楚裡面都在幹嘛，透露自己「下班洗完澡整個就是放空，完全不會想動腦，也不會去運動，只想發呆而已。」

原PO更提到之前在科技業版看到的一句話很中肯，就是「會去這種輪班星人的工作就是有放棄生活品質的準備」，自己也因為受不了這種生活品質，後來去考某家國營，工作與生活品質都兼顧。他也直言，「別傻了啦，你叫那種過太爽的美國人在那邊科技輪班仔，奴性亞洲人超好用的阿。」

針對美籍員工發言抱怨，台積電對此表示，內部著重溝通管道暢通；此外，每週平均工時並未超過50小時，提供員工平衡生活環境。