台北市立動物園雲豹「Suki」去年底寄宿在園內保育研究中心，隨著活動場整修完畢，今日正式回到雲豹活動場，再度與遊客見面。園方提醒，雲豹喜歡在置高點停留，未來拜訪「Suki」時，可先從仿岩頂部或高處棲架找起。

Suki 2016年底從德國烏帕塔動物園來台推展保育，牠的外貌與姿態贏得無數遊客喜愛。為了提升雲豹生活環境，動物園去年底全面整修台灣動物區雲豹活動場，Suki寄宿在園內保育研究中心，隨著整修完工，Suki 5月底結束寄宿，6日重返雲豹活動場和遊客見面。

動物園長諶亦聰表示，這次整修不僅更新場地設施，也改善雲豹營養和照護計畫，照養團隊付出的所有努力，都是為了讓Suki擁有更舒適和自在的生活。

園方表示，Suki個性謹慎小心、行動隱秘，由於牠通常在晨昏及晚間活動，加上戶外活動場植物茂密，許多遊客經常找不到Suki。保育員說，雲豹喜歡在可以掌控四周狀態的置高點停留，記得下次拜訪Suki時，可以先尋找仿岩頂部或高處棲架，有機會發現Suki正在悄悄的觀察遊客。

動物園提醒，野外雲豹族群正面臨著極高滅絕風險。儘管科學家已證實雲豹在台灣不幸滅絕的悲劇，但北市動物園仍積極參與歐洲動物園暨水族館協會（EAZA）的雲豹物種復育計畫（EEP），目的在透過全球動物園以及野外復育工作的合作，推動雲豹的繁殖和保護，並為復育這個美麗的物種做出貢獻。