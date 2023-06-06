桃園推出由勞動檢查員或職安輔導團扮演的「工地風水師」，進入工地把關環境、安全及衛生。（陳夢茹攝）

桃園不少建設如火如荼進行中，市府推出由勞動檢查員或職安輔導團扮演「工地風水師」進入工地把關環境、安全及衛生，今起開放申請。市府祕書長詹榮鋒說，工地風水師能協助工程趨吉避凶，營造安全的環境，鼓勵業者踴躍申請，另也盼能進而吸引更多年輕人投入營造業。

詹榮鋒今赴聖保祿醫院綜合醫療大樓新建工程臨場輔導，他表示，工地風水師是相當前衛的計畫，由勞動檢查員扮演工地風水師到營造業工地現場替環境、安全及衛生把脈，協助工地去除危害。

詹榮鋒說，現在的工程面臨缺工缺料問題，加上營建業大缺人，使得興建過程困難重重，希望工地風水師能維護工地安全，打破工地危險、髒亂的迷思，讓更多年輕人願意投入該產業。

勞動檢查處說明，2019年至2022年間桃園發生重大職業災害死亡人數共有156人，平均1年造成39名勞工罹災，僅次於台中市，營造業又占全行業的46％，可見營造業的高風險性。為防止職業災害，市府制定「工地風水師臨場輔導計畫」，將針對營造業大型建築工程及微型工程實施安全衛生臨場工地輔導，今天起開放申請。

勞檢處表示，工地風水師臨場輔導計畫的實施對象為5000萬元以下微型工程工地、主動向勞檢處申請輔導的工地，經初步統計，市內5000萬以下的微型工程工地約有2000處，即日起至年底開放業者申請。

聖保祿醫院後勤副院長滕春祐說，站在醫院的角度，他相當贊同該計畫，工地風水師的功能如同醫師，可進入工地直接做診斷，協助工地趨吉避凶，讓工程能夠更順利、更安全。