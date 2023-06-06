一名50歲不抽菸的女性，平常生活重視養生，因其母親與姊姊陸續確診肺癌，而主動健檢並發現，肺部已有2顆毛玻璃狀結節，確診肺腺癌第1期。醫師表示，肺癌是目前國人癌症死因之首，由於空污加劇，使得肺癌發生率攀升，民眾可藉由低劑量電腦斷層掃描（LDCT），來檢出是否罹患肺癌。

衛福部立南投醫院放射腫瘤科醫師嚴儆恒表示，癌症已多年盤據台灣死因第一名，其中肺癌又是所有癌症死因之首。近年來空品惡化使肺癌發生率持續上升。但隨著醫療的進步，早期發現診斷，與更有效的治療方法，可提高肺癌存活率。

針對預防肺癌的關鍵，嚴儆恒表示，健康生活方式最重要，例如戒菸、避免二手菸暴露、改善空污及定期接受健檢。另外，早期篩查、治療也可提高肺癌存活率。

南投醫院院長洪弘昌表示，去年起，台灣已針對具肺癌家族史、重度吸菸者，免費提供LDCT篩檢：

1. 具肺癌家族史：50～74歲男性、45～74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌的民眾。

2 . 重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包年以上，有意願戒菸或戒菸15年內的重度吸菸者。

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