南投縣鹿谷鄉投61線是往返麒麟潭、鳳凰谷鳥園要道，縣府工務處進行地震暨風災改善工程，其中2.6公里處擋土牆邊坡大坍方，不僅一度造成交通中斷，甚至1戶民宅旁邊的基地流失出現斷崖，令人觸目驚心！縣府工務處表示，包商指稱近日降雨造成坍方，允諾採用噴漿工法穩定坡壁，以防災情擴大。
南投縣府工務處指出，崩坍處位於投61線約2.6公里處坍方，主要是因為去年918地震造成坍塌，所以申請中央補助約300萬元進行災害復建工程，預計施作40公尺擋土牆，無奈施作到一半遇到上周五大雨，導致上邊坡土石隨著雨水坍方，5日傍晚一場大雨，再度坍塌一次。
縣府工務處指出，承包商已經採取緊急措施，將採用噴漿工法穩定坡壁，即把坍方處以鋼絲網、岩釘固定再噴上水泥漿，即使施工過程再度遇到下雨，避免雨水從裸露地表滲入再度發生坍方意外，將儘速將擋土牆施作完成，保障民眾生命財產安全。
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