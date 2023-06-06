穀保家商林盛恩（中）。（毛琬婷攝）

畢業於穀保家商「二刀流」好手林盛恩情定美職紅人隊，紅人端出一紙簽約金高達120萬美元（約新台幣3682萬）的合約，他也將成為隊史網羅的第6位台將，他也在記者會上喊出5年內拚上大聯盟的目標。

出生在台東的林盛恩因家庭因素搬到高雄市，國小就讀屏山國小，國中就讀高雄忠孝國中時球速就能飆到147公里，來到高中後球速更上層樓，球速來到154公里，去年為國出征U18世界盃奪下銀牌。

高中畢業後林盛恩確定與紅人簽約，今天球隊為他舉行簽約記者會，高中時期的教練蔡明堂、周宗志吉林爸爸都親自出席見證。

林盛恩披上紅人隊球衣，簽約金120萬美元繼2020年陳柏毓的125萬美元簽約金後，台灣再次出現簽約金破百萬美元的旅美好手。

林盛恩也成為紅人在今年度國際業餘自由球員簽約金第二高，僅次於在國際潛力新秀榜上排名第4的17歲委內瑞拉捕手杜諾（Alfredo Duno）310萬美元。過去紅人曾網羅郭嚴文、邱子愷、紀柏丞、王建民及陳品捷5名台灣球員，林盛恩成為隊史第6人。