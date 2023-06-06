本土猴痘病例再創新高，東部也首度淪陷！疾管署今（6）日公布國內新增18例猴痘（Mpox）本土病例，均為本國籍男性，再寫下單周新高紀錄。其中花蓮也首度出現個案。

新增本土猴痘個案縣市分布分別為：新北市4例，高雄市、南投縣、桃園市、台中市各2例，彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台北市、宜蘭縣以及新竹縣各1例。

疾病管制署(下稱疾管署)今(6)日公布國內新增18例猴痘(Mpox)本土病例，均為本國籍男性，居住縣市為北部9例、中部5例、南部3例、東部1例，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於5月15日至6月1日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於5月30日至6月4日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者23名，已進行衛教並自我健康監測21天。我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診146例病例(134例本土及12例境外移入)，其中83例已康復，9例仍住院治療中、54例於居家自主健康管理中。

疾管署表示，為提供符合「近6個月內曾有高風險性行為」接種條件之民眾，以及接種第1劑疫苗已間隔至少4週以上應完成第2劑的民眾，更具方便性及可近性之接種服務，統計截至6月5日止，全國共96家合作醫療院所可提供接種服務，且為增加民眾接種時間安排之彈性，其中10縣市、19家合作醫療院所有提供夜間或假日門診服務。符合前揭條件之民眾，可至各縣市政府衛生局網站或疾管署全球資訊網/猴痘專區/猴痘疫苗/第三階段猴痘疫苗接種合作醫院項下( https://gov.tw/3SG )，查詢合作醫院名單及預約掛號等資訊，並逕至合作醫療院所預約接種。

疾管署統計，截至6月5日共計完成44,680人次Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種267人次及暴露前預防(PrEP)接種44,413人次；而符合「近6個月內曾有高風險性行為者」計接種42,217人次。另，已接種1劑者35,269人，已完成2劑疫苗接種者為9,411人(約為滿4週應接種第2劑的37%)。完整接種2劑猴痘疫苗的保護力趨近9成，接種1劑則有約4-8成的保護力。此外，確診個案中9成無接種疫苗，有16人曾接種過猴痘疫苗，但大多(11人，約7成)是在接種第1劑疫苗前或接種後14天內暴露。該署提醒，有關暴露後預防接種，需於無症狀時接種，方可具保護效果，民眾如已出現猴痘症狀，如發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿皰等症狀，則不建議接種。另，接種疫苗後，身體需要時間(約需14天)產生抗體，以具保護效果，因此提醒在14天內或僅接種1劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露的風險。

疾管署呼籲，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。