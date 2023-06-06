中菲行今天舉行股東常會，通過了盈餘分配議案，每股將分配現金股利 10.7元，股票股利 0.5元，合計每股分配股利11.2元。中菲行董事長錢堯懷認為，去年便預估到下半年市場會有大轉變，尤其美國不斷升息、產業高庫存的問題，種種因素皆造成市場變化，海空運價也有很大的波動，但透過提前布局，全年獲利仍會有一定水準。

中菲行總經理邱鈞榮指出，去國際運輸市場面臨階段性變化的嚴峻挑戰，通貨膨漲、美國聯準會縮表升息、中國的封城清零、俄侵烏戰爭等因素對全球經濟造成影響，加上因船舶、飛機、疫情、塞港、內陸運輸、原物料供應等諸多負面因素造成供應鏈斷鏈的問題，國際物流業者的營運面臨嚴峻的挑戰，儘管如此，中菲行仍能創造優異的營收與獲利，屢創新高，主要受益於中菲行致力建構的實體通路和虛擬數位平台的競爭力，以明確市場定位，數位行銷，價值服務，吸引客戶，發揮了相當的功效。

由於中菲行明確的市場定位，在重要的利基市場戰略佈局、基於差異化及區域化的超前部署，策略性建構全球主要市場超過150 個行銷服務的實體通路，相互支援發揮團隊精神，提供客戶國際運輸的解決方案，及時完成客戶的需求，而普受青睞及好評。

中菲行的虚擬數位平台競爭力同時亦發揮功效，透過資料庫，以雲端數據分析，更能深入瞭解客戶需求，以數位行銷清析傳遞中菲行價值鏈服務，透過扁平化的組織與客戶互動，以資安認證( ISO27001：2013 BSI Certification N0. IS 743553)的雲端數位供應鏈管理平台（Cloud Networking SCM Platform) 中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus System)，提供國際物流價值鏈的服務，一方面運用科技進行內部的數位能力提升，以RPA （Robotic Process Automation) 流程自動化軟體運用，達到訊息一元化及數位化，強化了操作及管理效率，降低營運成本提高獲利，另一方面則是外部面向客戶的線上服務的升級，結合線下與線上服務的服務MyDimerco平台，大幅提升服務客戶的水平。

展望未來，邱鈞榮表示，國際經濟景氣疲軟，存貨有待去化，美中對抗及俄烏戰爭持續，美國升息造成銀行體系信心及信用危機，通膨雖有趨緩但威脅仍舊，國際運輸的需求疲弱，第三季能否上揚尚有變數，中菲行依所建構的資源、數位化的能力及建立的堅強戰鬥團隊，對於世局及市場的變動必能洞見變遷，以數位行銷傳遞中菲行價值鏈服務，運用有資安認證的雲端數位供應鏈管理平台，用多元且在地的解決方案，滿足客戶的需求，進而達成經營績效的目標，期望能夠持續貢獻社會、為股東及有貢獻的同仁帶來合理的回報。