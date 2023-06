中菲行今天舉行股東常會,通過了盈餘分配議案,每股將分配現金股利 10.7元,股票股利 0.5元,合計每股分配股利11.2元。中菲行董事長錢堯懷認為,去年便預估到下半年市場會有大轉變,尤其美國不斷升息、產業高庫存的問題,種種因素皆造成市場變化,海空運價也有很大的波動,但透過提前布局,全年獲利仍會有一定水準。

中菲行總經理邱鈞榮指出,去國際運輸市場面臨階段性變化的嚴峻挑戰,通貨膨漲、美國聯準會縮表升息、中國的封城清零、俄侵烏戰爭等因素對全球經濟造成影響,加上因船舶、飛機、疫情、塞港、內陸運輸、原物料供應等諸多負面因素造成供應鏈斷鏈的問題,國際物流業者的營運面臨嚴峻的挑戰,儘管如此,中菲行仍能創造優異的營收與獲利,屢創新高,主要受益於中菲行致力建構的實體通路和虛擬數位平台的競爭力,以明確市場定位,數位行銷,價值服務,吸引客戶,發揮了相當的功效。

由於中菲行明確的市場定位,在重要的利基市場戰略佈局、基於差異化及區域化的超前部署,策略性建構全球主要市場超過150 個行銷服務的實體通路,相互支援發揮團隊精神,提供客戶國際運輸的解決方案,及時完成客戶的需求,而普受青睞及好評。

中菲行的虚擬數位平台競爭力同時亦發揮功效,透過資料庫,以雲端數據分析,更能深入瞭解客戶需求,以數位行銷清析傳遞中菲行價值鏈服務,透過扁平化的組織與客戶互動,以資安認證( ISO27001:2013 BSI Certification N0. IS 743553)的雲端數位供應鏈管理平台(Cloud Networking SCM Platform) 中菲行增值訊息系統(Dimerco Value Plus System),提供國際物流價值鏈的服務,一方面運用科技進行內部的數位能力提升,以RPA (Robotic Process Automation) 流程自動化軟體運用,達到訊息一元化及數位化,強化了操作及管理效率,降低營運成本提高獲利,另一方面則是外部面向客戶的線上服務的升級,結合線下與線上服務的服務MyDimerco平台,大幅提升服務客戶的水平。

展望未來,邱鈞榮表示,國際經濟景氣疲軟,存貨有待去化,美中對抗及俄烏戰爭持續,美國升息造成銀行體系信心及信用危機,通膨雖有趨緩但威脅仍舊,國際運輸的需求疲弱,第三季能否上揚尚有變數,中菲行依所建構的資源、數位化的能力及建立的堅強戰鬥團隊,對於世局及市場的變動必能洞見變遷,以數位行銷傳遞中菲行價值鏈服務,運用有資安認證的雲端數位供應鏈管理平台,用多元且在地的解決方案,滿足客戶的需求,進而達成經營績效的目標,期望能夠持續貢獻社會、為股東及有貢獻的同仁帶來合理的回報。