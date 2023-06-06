大學開設的EMBA班培育高階經營管理人才，東吳大學EMBA碩士班引領數位潮流，課程學習諸多數位轉型創新知識，今年畢業典禮首度頒發「NFT數位畢業證書」，每位第15屆畢業生獲得獨一無二的「NFT數位白金卡」，開創大學校園新象。

東吳大學EMBA高階經營碩士在職專班主任劉宗哲表示，未來EMBA發行數位畢業證書的主軸會是每一屆都有一隻吉祥動物，此屆由第15屆高階經營碩士在職專班集體發想，核心圖案是一隻可愛大象，是第15屆精神象徵，代表欣欣向榮、勇往直前、與重量級的學習旅程。

東吳大學商學院院長阮金祥期盼，未來NFT型式數位畢業證書發行可以拓展到商學院其他系所。

東吳大學首發的「NFT數位畢業證書」，由東吳大學EMBA高階經營碩士在職專班與數位貨幣與金融研究中心合作。負責發行的思偉達暨Jcard執行長鄧萬偉指出，3D化的證書不但可永久保留，在數位展間「我們這一班」還有大家共同的學習紀錄，除了可以折扣購買Jcard平台上優質宏碁系列商品，未來並可與個人碳權結合，且可以程式化加入更多元的社群互動機制。

東吳大學數位貨幣與金融研究中心執行長歐素華則指出，使用NFT技術發行，「代表我們向當代數位藝術創作的學習之旅」，希望藉由「NFT數位白金卡」發行，能與高度使用移動性電子裝置的年輕世代對話溝通，開啟更多創新合作可能性，應用可用來購買、兌換永續產品，或投資年輕世代創作。更多的「數位賦能」是對這張數位白金卡的期許，未來也將會有更多創新服務與體驗。