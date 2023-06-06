網路瘋傳影片中在台15線飆車競速的3名騎士，警方訊後依公共危險罪送辦。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

台15線桃園市大園段4日清晨出現多輛機車競速，飆車畫面在網路流傳，大園警方接獲訊息後根據影片以車追人，昨日晚間通知3名涉案騎士到案說明，詢後依公共危險罪送辦，並針對其交通違規行為開罰。

大園警方指出，台15線桃園市大園、觀音段路線筆直，每逢假日夜晚經常出現車輛聚集競速，改裝排氣管產生的噪音讓附近居民不堪其擾，4日清晨在大園區國際路一段與圳頭路口附近出現多名機車騎士競速，畫面被拍下後在網路流傳。

大園分局接獲消息後，調閱監視器追查涉案車輛，昨日晚間循線通知18歲余男、19歲王女、23歲許男共3名涉案騎士到案說明，詢後依公共危險罪送辦，其中余男及王女遮蔽車牌部分，另依道路交通管理處罰條例第13條第1項製單舉發。

大園警方表示，將持續編排該路段防制危險駕車勤務強力執法，呼籲民眾切勿擅自改裝車輛製造噪音，或有競駛、競技等危險駕車行為，並應遵守交通規則，以確保自身及其他用路人安全。