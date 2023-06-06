本土第四波新冠肺炎疫情再升溫，衛福部疾管署今天公布，過去7天平均每天新增244例中重症土病例，較上一周增加17%。死亡平均日增28例，也較上一周平均20例增加4成。

羅一鈞表示，新冠肺炎各項指標都發現中重症持續上升中，不過從輕症、住宿式機構陽性率1.7%持平，且小數點有略降的狀況，代表輕症的疫情可能已經到的最高峰了，後續可以再觀察兩週，是否翻轉。

羅一鈞表示，第四波疫情的輕症最高峰應落在本周或下周，他也進一步解釋，因為併發症是落後指標，因此中重症會延續一到兩周在高峰。

疾管署表示，新冠肺炎疫情持續升溫，新增死亡個案中，94%具慢性病史、58%未打滿3劑疫苗、94%為60歲以上，現全國疫情整體處於高點，但住宿式機構住民陽性率上週持平，輕症可能已達高峰，須持續監測各項指標變化。

另外變異株監測部分，新增檢出136例Omicron亞型變異株確定病例。其中71例本土個案分別為53例XBB ，其中XBB.1.5佔20例、XBB.1.9佔17例、XBB.1.16佔8例、XBB.2.3佔3例；15例BA.2.75、3例BQ.1。疾管署表示，本土檢出病毒株XBB佔65%，已為主流株，其次為BA.2.75佔32%，須密切觀察。

WHO表示XBB、BQ.1及BA.2.75等變異株具較佳傳播力及適應力，BA.5次世代疫苗對變異株仍具保護力，全球XBB及其衍生變異株佔比約84.3%，以XBB.1.5為多(34.0%)，另XBB.1.9.1(16.9%)、XBB.1.16(16.3%)、XBB.2.3(6.3%)、XBB(5.5%)及XBB.1.9.2(5.3%)佔比上升，但現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

疾管署進一步說明，因應國內近期COVID-19疫情上升，併發症中65歲以上長者佔76%，且併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，請長者儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗以及早獲得保護力。此外提醒兒童如出現抽搐，意識不佳或持續昏睡，呼吸困難或有胸凹現象，唇色發白或發紫，血氧飽和度低於94%，肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗，體溫大於41度，肌躍型抽搐，步態不穩請立即就醫，以即時治療，獲得妥善照護。