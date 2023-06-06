白河大山宮竹管厝是在地欣賞阿勃勒的熱門景點。（張毓翎攝）

白河區長董麗華（右一）說，「前人種樹，後人乘涼」。（張毓翎攝）

台南市白河區大山宮後方2棵高大的阿勃勒正盛開，搭配一旁充滿復古氛圍的竹管厝，黃金雨灑落的景觀美不勝收，吸引不少外地遊客探訪，大讚「好美！」

白河大山宮竹管厝是在地欣賞阿勃勒的熱門景點，鄰近的南89線，也是當地有名的阿勃勒黃金隧道，當年社區透過公部門經費支持，在竹管厝、道路兩旁種植數十棵的阿勃勒，每到6月開滿一串串金黃色花朵。

白河區長董麗華說，「前人種樹，後人乘涼」，20多年前社區想美化環境，在南89線和大山宮附近種植多棵阿勃勒，如今才有這樣的美景。

地方去年爭取873萬元補助，除了整修大山宮旁的竹管厝，也將一旁的排水溝、擋土牆與環境改善完成。

台南市議員李宗翰說，他去年爭取補助，用以改善大山宮旁的竹管厝，現已建造改善完成，周邊環境透過白河區公所的整理下，讓盛開的阿勃勒搭配已有30年以上歷史的竹管厝，整體看起來就像人間仙境。

「今年阿勃勒開得比前2年更漂亮！」地主王鐙毅表示，阿勃勒一定要經過修剪，花才開得漂亮，不過豆莢有微毒性，請民眾務必小心，別把豆莢帶走，花期過後會再努力修剪維護。