環球科大校長沈健華呼籲教育部妥善處理學生權利，特別是身心障礙學生的權益一定要多費心思。（周麗蘭攝）

教育部昨（5日）審議通過環球科大等3校自112學年度起停招、112學年結束停辦，環球科大校長沈健華今（6日）受訪表示，環球科大理性面對這次退場事件，呼籲教育部妥善處理學生權利，特別是身心障礙學生的權益一定要多費心思，照顧學生和家庭需要，讓環球科大有始有終、圓滿畫下句點。

環球科大、明道大學、大同技術學院因財務惡化，被教育部退審會決議自112學年（今年8月1日起）停招，明年停辦。

環球科大目前全校學生1900多人，今年大四畢業生806人、大三生約600人，可望順利畢業，必須轉學的大一、大二生約500人。

校長沈健華今表示，昨天參與教育部舉辦退場審議委員會，尊重教育部以及委員的決議， 環球科大會尊重現有的法令，接下來有一些事情要跟老師共同面對和處理。

沈健華說，教職員工會依照退場條例，快速通過慰助金發放辦法，同仁如果需要學校協助找工作，學校會盡最大努力推薦去找另外一個舞台。到明年7月31日還有1年多時間，學校行政工作會按照以往的規範繼續運作。

沈健華說，他與董事會一直努力到6月1日才不得不放棄，他呼籲教育部一定要充分尊重同學的意願讓學生們有所選擇，他唯一無法放心的是身心障礙學生，全校有111人，今年有31人畢業、30人是大三生，還有60人必須轉學，據他了解有些學校不收身心障礙學生，希望教育部費心思安排。

沈健華強調，環球科大從雲林縣消失，是雲林縣鄉親失去良好的教育機會，環球科大的存在不只有提供教育機會而已，對促進地方經濟發展都有貢獻。

一名坐電動輪椅的身障生表示，她希望能夠讀到畢業，因為她需要的協助很多， 每天至少須4個同學，如果學校倒了，要改去別間學校讀，不見得有那麼多人可以協助她。

一名60歲教職員表示，他在學校工作很多年，聽到停辦的消息很不捨，但是也沒辦法，相信後面還是會有學校出現相同問題，他60幾歲了，要退休也是可以退，對他而言衝擊不是那麼大，年輕的同仁可能有房貸、車貸、養育經費壓力， 對他們來講很頭痛。