副總統暨民進黨總統候選人賴清德今在官方 IG 帳號發布文化部成年禮金 IG reels 宣傳短影片，找來Cosplay界女王民進黨立委賴品妤；VTuber提到賴品妤曾經在「SPY×FAMILY間諜家家酒」中嘎一角，被問到下次是否邀請副總統挑戰看看時，賴清德迅速答應未來將嘗試Cosplay，賴品妤笑著說到「一言為定」。

賴清德今天用短片宣導文化部成年禮金 。簡單教學領取步驟，並說明發放的成年禮金專屬藝文消費使用，除了實體表演，也能用於購買書籍雜誌、唱片、展覽、文創園區等。另也可使用於觀看國片，如近期的「溟溟、化劫、請問，還有哪裡需要加強」等，呼籲符合資格的國民與外國人士都可以進行領取。

此外，賴清德與賴品妤也受到文化部邀請，首度合體「虛擬綱紅」VTuber杏仁咪嚕及烏庫魯尼魯，以趣味遊戲來呈現政策內容。

與VTuber的初次合作，賴清德十分好奇，不只擺出小愛心手勢測試畫面，也笑著向VTuber問好。在迷因猜圖題環節中，儘管賴品妤睜大雙眼並給出提示「裡面長得與她最像的」，賴清德還是邊笑邊疑惑的把三個選項依序猜了一遍。

問答環節中，被問及此次成年禮金領取的資格，賴清德快速推算年齡區間，回答出正確答案，對此賴品妤也笑說「代表賴副算數學還是算很快，沒有退步」。

進入尾聲時，賴清德不只擺出趣味姿勢與VTuber合照，也與賴品妤玩起自拍，一起比出當前韓國流行的「臉頰愛心」，展現俏皮輕鬆的一面。