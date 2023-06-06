國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股今日高檔震盪，維持在5日均線上方，不過，量能萎縮、OTC也表現疲弱，顯示往上推升的動能有限，在操作上，採逢低承接不追高為原則，暑假來臨觀光內需、航空概念股，及汽車零組件、碳權概念股等，不妨可以留意。

盤面上，台積電今股東會釋出H2>H1，股價收在560元，上漲0.9%；暑假來臨，上市櫃觀光股喊衝，指數漲幅都在2%以上，易飛網(2734)、燦星旅(2719)、五福(2745)等5檔個股皆收在漲停板；華新(1605)5月營收創同期高，收在46.15元，上漲2.21%；智邦(2345)5月營收創同期高，收在354元，上漲2.61%。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，回顧過去幾週，債務協商問題對市場僅造成輕微的干擾，目前市場焦點又回到美國經濟前景及聯準會利率政策。

葉家榮指出，6月FOMC會議將於13、14日召開，目前已經進入會前的緘默期，然而13日美國將公布CPI，隔日公布利率決策結果，CPI的公布將會是6月及7月利率政策的重要依據，根據目前FedWatch工具顯示，可能進行較折衷的方式，即6月停看聽，待7月較為明朗時再升息。