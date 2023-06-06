台灣職棒五隊啦啦隊女孩，出眾外貌及火辣身材，應援畫面佔據許多球迷手機記憶體，舉手投足更是話題性十足，像是林襄在經典賽紅到日本，李多慧來台應援搶盡版面，不過有網友指出峮峮相較下似乎較不受到關注，立刻掀起議論。

網友在《Dcard》以「峮峮還算是啦啦隊的頂嗎」為題發文，先是表明是她的粉絲，接著透露峮峮跳應援紅到日本，雖然遭逢小鬼逝世休息一陣子，如今又在綜藝節目嶄露頭角，事業可說是後續看漲，不過聲量卻逐漸變小，如今媒體話題多圍繞在林襄跟李多慧，就連周遭友人提到啦啦隊成員，也不外乎是這兩人，即使講到峮峮，頂多就是稱讚「很可愛」就結束話題。

網友質疑峮峮是否不常露奶才遭到失寵。(圖／Dcard)

對此，該網友質疑峮峮是否不常露奶才遭到失寵?忍不住提問：「難道就一定要向林襄一樣露，才會有流量嗎」，不免為峮峮感到不平，接著向所有人喊話：「應該要讓個性更好更有魅力的峮，再被更多人看到」，接著附上一系列峮峮的美照直呼：「我峮最高」。

此篇PO文隨即引起討論，只見網友一面倒力挺峮峮，紛紛留言：「峮峮是男女都愛的類型誒，峮是可愛自然派」、「喜歡峮峮，她散發一股好孩子的氣息，感覺是個很認真努力的人」、「我覺得峮峮還是啦啦隊的頂」、「峮在我心中都是第一，無人超越」、「主要就是人設看起來很清流很純，沒什麼負面新聞跟負面評價」。