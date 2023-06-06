渣打銀行表示，更多便利讓客戶進行財富管理時，也能全面連結數位金融創新，同時也做好保護客戶權益，「遠距投保」關鍵步驟皆會錄影錄音，投保過程安全透明，完善個資保護措施，讓客戶安心。

保險業者率先在主管機關的核准下推動「遠距投保」服務，客戶可以透過視 訊會議的「事前」及「事中」兩道身分驗證機制確認投保客戶身分，並在視訊會議中完成電子要保文件內容確認及簽署，改變傳統由業務員面對面拜訪客戶的親晤親簽投保模式。目前已發展出來的簡便「遠距投保」採用網頁模式操作，無須額外下載APP，也不限使用的裝置設備，客戶可按照自己習慣使用包含智慧型手機、平板或是電腦等跨平台的行動裝置進行投保。

攜手保誠人壽，渣打銀行在持續優化數位金融服務不斷向前邁進，「遠距投保」不僅擁有快速、便利的優點，讓客戶能在充分了解保險商品與自身需求下，完成財富管理中關於保障面向的規畫；「遠距投保」更能在專人的協助下，完成零接觸、減紙化，打造減碳、便捷、安心的投保旅程，推 進金融業的永續發展進程。

渣打銀行表示，自2007年起，便與保誠人壽建立堅實策略夥伴的關係，陸續推動包括建議書、要保書電子化在內的多項數位服務創新，更於2019年合作推出e快保平台，提供行動投保服務。除了各項 數位創新，渣打銀行也培養專屬的保險專家團隊，為財富管理客戶提供切合需求的保險相關建 議與諮詢。