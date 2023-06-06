韓流帝王「Super Junior」小分隊「D＆E」東海、銀赫近日宣布將舉辦「D＆E WORLD TOUR FANCON - [DElight PARTY]」巡迴演出，本月24、25日起從首爾開跑，台北是海外的第一站，是他們繼去年11月底的小巨蛋演唱會後，時隔8個月再登寶島，且將一連舉辦2場，可見他們對台灣老婆E.L.F（官方粉絲名）的重視，今（6日）終於公開票價和福利。

2人日前也在官方IG直播接受粉絲提問，透露雖然FANCON不會像演唱會唱那麼多首歌，但會比粉絲見面會多一點，大概有3個小時之久，被粉絲問是否要唱16首歌，他們立刻裝傻，然後互推是對方「劇透」。另外，因首爾場開賣後秒殺，讓不少粉絲相當扼腕，對此，東海也貼心提醒官方海報上有寫著「＋ And More」，請大家不要擔心，因為之後還會加場。

「2023 D＆E WORLD TOUR FANCON - [DElight Party] IN TAIPEI」將於7月29、30日在TICC台北國際會議中心舉行，票價分為NT.5600 ／ NT.4600 ／ NT.3600 ／ NT.2600，門票將於6月18日中午12點在KKTIX開賣，全場採「實名制」，更多購票詳情請洽主辦單位開麗娛樂官方臉書。