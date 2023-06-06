高市特教生個案逐年增加，高市議員李雨庭質疑，為何連續8年，市府未辦理特教老師甄試，不僅人才流失，也影響特教生受教權，呼籲市府檢討、補足。對此，高市教育局長謝文斌解釋，過去未辦甄試是因特教老師有超額，今年7月將考試，補42名特教師。

李雨庭今在總質詢時指出，身心障礙的小朋友沒有逐年下降，反而是逐年上升，依據教育局規範，身障學生的師生比應為6至10人，以林園國小為例，資源班54人，平均13.5位才1位老師，這些身心障礙學童需要老師特別照護，師生比非常不合理。

李雨庭進一步說，高市8年未辦理特教教師甄試，導致人才外流，很多具有特教專業老師，想要在自己家鄉服務，教育局竟然沒有開缺，反觀隔壁縣市台南、屏東每年都有開缺，質疑為何高雄不辦特教師甄試？若學校礙於經費聘請不具特教專業背景的代課老師，恐損及學子受教權。

對此，謝文斌回應，市府相當重視特教師生比的問題，市府內部也討論過，將在3年內要把特教師員額補足，正積極爭取當中。

謝文斌解釋，前幾年沒辦特教老師甄試，是因為高市特教師有超額情況，因此必須分年消化，今年則已經公告辦理特教師甄試，7月4日將考試，分別開缺幼兒園5名、國小34名、國中3名，總計將晉用42名。