台灣氣質女星郭碧婷2019年嫁給香港娛樂大亨向華強的兒子向佐，育有一對子女，小倆口卻不時被爆婚變，還因婆婆向太形象霸氣，連婆媳互動都成為討論話題，郭碧婷甚至被外界形容是「豪門生子工具」，她日前頂素顏逛商場時，網還形容她憔悴、仙氣全無，不過近日則有民眾目擊向佐、郭碧婷現身逛街，兩人互動也讓夫妻真實感情全都露。

有網友在杭州目擊向佐、郭碧婷現身逛街，夫妻手牽著手、不時交談，互動宛如熱戀情侶，兩人打扮低調，郭碧婷身穿寬鬆藍色長洋裝、戴口罩，向佐則是綠色外套、黑褲，頭戴漁夫帽，網友指出：「夫妻全程十指緊扣的逛街」、「向佐對郭碧婷很溫柔，兩人一路上都手牽著手，有說有笑的」。

夫妻身後則是跟著3位女性，有人推嬰兒車、有人背後背包，看起來疑似是保姆，向佐、郭碧婷享受兩人世界之餘，也能享受天倫時光，照片曝光引發網友討論：「感情還是很好，看照片就已經感受到」、「人家身後跟三個保姆的富家太太 普通人就別去同情了」、「這樣看兩人好幸福呀」、「都說生孩子會掉髮，她髮量還是那麼好，羨慕了」、「郭碧婷是懷孕了嗎」。

向佐、郭碧婷不時被傳婚姻亮紅燈，向佐日前還被爆上夜店，對此，向佐則曬出他開直播的加班照，並回擊：「後勤同學的雞爪比餿瓜好吃～520來我直播間，有啥當面問」，暗示沒有對婚姻不忠，直接粉碎婚變傳聞。