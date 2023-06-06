有意代表民眾黨參選基隆市立委的謝立功說，他主張推動「新形態的藍白合」。（徐佑昇攝）

民進黨立委參選人張秉鈞說，身為現任基隆市議員，著重協助市政建設及爭取相關建設及政策才是本質。（張志康攝）

基隆市長謝國樑一直希望能夠促成國民黨與民眾黨的合作，但藍白陣營投入基隆市立委選舉的參選人林沛祥及謝立功，卻在社群網路上隔空喊話，謝批林是在地家族政治，而林也回批謝未持續深耕基隆，火藥味十足。民進黨立委參選人張秉鈞表示，希望多關心基隆在地的需求。

謝國樑5日談到藍白合議題時，表示希望能夠保留國民黨與民眾黨之間對話的空間，做到「競而不破」。謝立功5日晚間則是在臉書發文，說他主張推動「新形態的藍白合」，這與謝市長「競而不破」的概念不謀而合。

謝立功接著提到，曾有市民認為國民黨立委參選人林沛祥的父親當過2屆省議員、2任基隆市長、母親當過6屆立委，卻期待基隆人選他「基隆會更好」；謝立功表示不予置評。

謝立功認為，基隆不僅市府要是聯合政府，更要「市長藍、議長綠、立委白」，讓基隆成為台灣領頭羊，化解政黨仇恨對立，邁向「共好」的新港都。

林沛祥晚間則是在臉書發文表示，他認為謝立功在兩次參選市長敗選後，並未持續深耕在地、了解選民需求與在地議題感到失望。林沛祥也認為謝在回應「藍白合」議題看法時，選擇性忽略了對話與溝通的重要性，這並非正面且善意的互動方式。

林沛祥說，他的家族背景是自己的責任和機遇，致力於更深入了解基隆市民的需求，希望為大眾爭取更多權益，並為基隆創造更美好的未來。

對藍白陣營立委參選人的林沛祥與謝立功兩人隔空交火，民進黨立委參選人張秉鈞說其實沒什麼想法。他認為，身為立法委員參選人，在網路上的隔空交火，其實對基隆的幫助及意義不大。他與林沛祥都是現任基隆市議員，不如多回歸基本面，身為市議員應該著重協助市政建設及爭取相關建設及政策才是本質。